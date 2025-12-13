Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Бойцы ВСУ передвигались по Красноармейску в касках со свастикой

РИА Новости: бойцы ВСУ в касках со свастикой пугали жителей Красноармейска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Бойцы Вооруженных сил Украины в касках со свастикой пугали местных жителей в Красноармейске, сообщил разведчик группировки «Центр» с позывным Шуба в беседе с РИА Новости. По его словам, после входа российских войск в город по месту дислокации этих военнослужащих был нанесен удар, позже в разрушенном здании была обнаружена немецкая каска.

Двое с немецкими касками со свастикой бродили на юге города. В руках у них были автоматы. В таком виде они приставали к местным жителям, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское добровольческое подразделение «Фрайкор» на Харьковском направлении пополнилось сатанистами (международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Подразделение было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием прекратить противостояние, но не выполнил его. По его словам, украинский лидер действует, как его предшественники, ставя интересы узкой националистической группы выше народных.

