Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО Сатанисты и язычники пополнили ряды добровольческого подразделения ВСУ «Фрайкор»

Украинское добровольческое подразделение «Фрайкор» на Харьковском направлении пополнилось сатанистами (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), выяснило РИА Новости на основе анализа данных соцсетей. Подразделение было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области.

На многих публикациях военнослужащих «Фрайкора» присутствует сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии — пентаграммы, руны, упоминания языческих богов, сатанинские жесты. На эмблеме подразделения размещена символика нацистской организации СС, что также отражено в публикациях боевиков.

Лейтенант Вадим Герасименко размещает провокационные надписи на немецком языке, называет Белгород украинским городом и шутит о концлагере Бухенвальд. Взгляды военнослужащего разделяет его сослуживец Василь Журба — оба демонстрируют на фотографиях сатанинские жесты, черепа животных и древние языческие символы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что моральный дух и сопротивляемость солдат ВСУ ослабевает на фоне мирных переговоров и возможного скорого завершения конфликта. Он отметил, что удары российской армии по военным объектам на Украине также сказываются на обороноспособности.