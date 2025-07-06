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06 июля 2025 в 05:00

Под Москвой прошли раскопки на месте гибели героев ВОВ: фото артефактов

Найденная во время раскопок металлическая каска времен ВОВ Найденная во время раскопок металлическая каска времен ВОВ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На границе Москвы и Калужской области на днях прошла акция «Вахта памяти», в которой принял участие поисковый отряд «Пламя» столичной школы № 1788. Он был основан в октябре 2016 года, а недавно вошел в состав одноименного военно-патриотического клуба. Каждый год члены группы сдают экзамены и тесты, по итогам которых получают возможность принять участие в полевых «вахтах памяти».

На этот раз участники отряда отправились в поселение Роговское на территории деревни Кузовлево, где открыт мемориальный комплекс «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов». Там юные поисковики с 29 июня по 2 июля искали останки солдат и офицеров Красной армии, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Однако этим их деятельность в рамках акции не ограничилась: школьникам дали возможность показать свой быт в полевом лагере, поделиться достижениями и рассказать о процессе поиска артефактов. В число спикеров также вошли руководитель поисково-патриотического отряда «Пламя» Инна Войлошникова и глава военно-патриотического объединения «Нарский рубеж» Екатерина Миронова.

Как проходила акция и какие артефакты удалось обнаружить поисковикам — в галерее NEWS.ru.

«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
«Вахта памяти» поискового отряда «Пламя»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Найденная во время раскопок металлическая каска времен ВОВ
Найденная во время раскопок металлическая каска времен ВОВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Найденные во время раскопок патроны времен ВОВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Раскопки по поиску останков солдат Красной армии, пропавших без вести во время ВОВ, поисковым отрядом «Пламя» в Кузовлево, МО
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Найденные во время раскопок металлические предметы времен ВОВ
Найденные во время раскопок металлические предметы времен ВОВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Великая Отечественная война
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