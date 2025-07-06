Под Москвой прошли раскопки на месте гибели героев ВОВ: фото артефактов

Найденная во время раскопок металлическая каска времен ВОВ

Под Москвой прошли раскопки на месте гибели героев ВОВ: фото артефактов

На границе Москвы и Калужской области на днях прошла акция «Вахта памяти», в которой принял участие поисковый отряд «Пламя» столичной школы № 1788. Он был основан в октябре 2016 года, а недавно вошел в состав одноименного военно-патриотического клуба. Каждый год члены группы сдают экзамены и тесты, по итогам которых получают возможность принять участие в полевых «вахтах памяти».

На этот раз участники отряда отправились в поселение Роговское на территории деревни Кузовлево, где открыт мемориальный комплекс «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов». Там юные поисковики с 29 июня по 2 июля искали останки солдат и офицеров Красной армии, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Однако этим их деятельность в рамках акции не ограничилась: школьникам дали возможность показать свой быт в полевом лагере, поделиться достижениями и рассказать о процессе поиска артефактов. В число спикеров также вошли руководитель поисково-патриотического отряда «Пламя» Инна Войлошникова и глава военно-патриотического объединения «Нарский рубеж» Екатерина Миронова.

Как проходила акция и какие артефакты удалось обнаружить поисковикам — в галерее NEWS.ru.