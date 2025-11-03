«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника

Заключенный колонии в Форносово в Ленинградской области был оштрафован за татуировки со свастикой и другой нацистской символикой, сообщает 47news. Мужчина, отбывающий наказание за убийство, выплатит полторы тысячи рублей за то, что его сокамерники «морально пострадали».

Выходил из туалета, не посчитал нужным прикрыть свои татуировки на теле, нанесенные 24 года назад, хотя знал о том, что запрещено демонстрировать нацистскую символику, — оправдывался мужчина.

Несколько заключенных сообщили суду о том, что их оскорбили эти символы. По их словам, их деды воевали во время Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Татарстане житель по имени Артур Кадыров оказался в суде после размещения символа свастики в социальных сетях. Ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого курьер испражнился в парадной одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга и экскрементами нарисовал свастику на стене. Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. Незадолго до этого на первых этажах дома установили видеонаблюдение.