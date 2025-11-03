Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:34

«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника

47news: в Ленинградской области заключенного оштрафовали за татуировку свастики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключенный колонии в Форносово в Ленинградской области был оштрафован за татуировки со свастикой и другой нацистской символикой, сообщает 47news. Мужчина, отбывающий наказание за убийство, выплатит полторы тысячи рублей за то, что его сокамерники «морально пострадали».

Выходил из туалета, не посчитал нужным прикрыть свои татуировки на теле, нанесенные 24 года назад, хотя знал о том, что запрещено демонстрировать нацистскую символику, — оправдывался мужчина.

Несколько заключенных сообщили суду о том, что их оскорбили эти символы. По их словам, их деды воевали во время Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в Татарстане житель по имени Артур Кадыров оказался в суде после размещения символа свастики в социальных сетях. Ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

До этого курьер испражнился в парадной одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга и экскрементами нарисовал свастику на стене. Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. Незадолго до этого на первых этажах дома установили видеонаблюдение.

свастика
заключенные
штрафы
Россия
