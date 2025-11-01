Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 15:39

Однофамильца Кадырова оштрафовали за свастику

Россиянина Артура Кадырова оштрафовали на две тысячи рублей за свастику

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Татарстане житель по имени Артур Кадыров оказался в суде после размещения символа свастики в социальных сетях, передает «Осторожно, новости». Ему назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

По информации издания, суд признал мужчину виновным в распространении экстремистской символики. Следователи утверждали, что через интернет Кадыров распространял компрометирующие изображения. На судебном заседании он признал свою вину.

Ранее в Санкт-Петербурге суд оштрафовал 78-летнего мужчину на 30 тыс. рублей за демонстрацию значка с сине-желтыми цветами. Пенсионера задержали во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище. Мужчина показывал значок, на котором была надпись «Мир Украине», окружающим. Правоохранительные органы расценили это как действия, направленные на дискредитацию Российской армии.

До этого в России впервые оштрафовали блогера, за то что она распаковала новую косметику и опубликовала видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В начале сентября блогер из Омска выложила ролик, а с 1 сентября в соцсети официально запретили рекламу. Девушка часто шутила на тему запретов. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа в размере от четырех до 20 тыс. рублей.

