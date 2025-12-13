Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной В Ленобласти мужчина поджег хозпостройку на участке своей бывшей возлюбленной

В полицию обратилась жительница Приозерского района, которая сообщила о поджоге хозяйственной постройки на ее участке в СНТ «Клен» деревни Орехово, передает МВД по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник взломал замок калитки и проник на территорию, где поджег деревянное строение. В результате ущерб составил около 100 тыс. рублей.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 63-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он находился в романтических отношениях с владелицей поврежденного здания. После разрыва отношений мужчина не сумел справиться с эмоциональным стрессом и решил таким образом выместить свою злость.

По факту поджога возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Подозреваемому грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее во Владивостоке местный житель был приговорен к пяти годам лишения свободы за поджог иномарки на стоянке, в результате чего сгорело 20 автомобилей. Ущерб от происшествия превысил 60 млн рублей.