Олень рогами убил свою хозяйку В американском штате Огайо олень насмерть забодал свою хозяйку

Олень насмерть забодал свою хозяйку в американском штате Огайо, сообщил телеканал WTOV9. Женщину нашли мертвой в загоне возле дома.

Как отметил канал, американка вечером 15 ноября отправилась кормить оленя. Животное агрессивно отреагировало и серьезно ранило женщину рогами. Правоохранители прибыли на место и ликвидировали оленя, началось расследование инцидента.

