20 ноября 2025 в 09:37

Олень рогами убил свою хозяйку

В американском штате Огайо олень насмерть забодал свою хозяйку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Олень насмерть забодал свою хозяйку в американском штате Огайо, сообщил телеканал WTOV9. Женщину нашли мертвой в загоне возле дома.

Как отметил канал, американка вечером 15 ноября отправилась кормить оленя. Животное агрессивно отреагировало и серьезно ранило женщину рогами. Правоохранители прибыли на место и ликвидировали оленя, началось расследование инцидента.

Ранее россиянка получила травму во время фотосессии с ручным орлом в Кабардино-Балкарии. Девушка рассказала, что хищная птица клюнула ее в лицо, оставив царапины у глаза. Хозяин орла после инцидента потребовал оплату, которая оказалась вдвое выше той, что была заявлена изначально. Девушка рассказала, что стоимость объяснили «сложностями съемки».

До этого шведская волонтерка Наэми Бой во время конного сафари в Южной Африке подверглась нападению льва: хищник выскочил из кустов, укусил ее за шею, стащил с лошади и скрылся в саванне. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, а позже ее состояние осложнил инсульт и инфекция в ране.

