Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:51

Девушка чуть не стала обедом на сафари

Daily Mail: лев стащил девушку с лошади и прокусил ей шею в Южной Африке

Фото: Cindy Miller Hopkins/CMI_/Global Look Press

Шведка Наэми Бой во время конного сафари в Южной Африке подверглась нападению льва, который стащил ее с лошади, сообщает Daily Mail. Ей чудом удалось спастись.

Инцидент произошел неподалеку от Цанена. Волонтер Наэми ехала в конце группы, когда из кустов внезапно выпрыгнул лев. Хищник укусил ее за шею, сбросил с лошади и скрылся в саванне.

Девушку доставили в местную больницу с тяжелыми травмами. Ее состояние ухудшилось из-за инсульта, который случился уже в клинике, и инфекции в ране.

После инсульта у меня онемела левая сторона. Врачи говорят, что я полностью выздоровею. Кто может сказать такое после нападения льва? — отмечает Бой.

Ранее сообщалось, что медведь напал на двоих мужчин в районе скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Когда прибыли спасатели, медведь все еще стоял над одной из своих жертв, отогнать его смогли только выстрелами.

Позже в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его. По сообщениям свидетелей, мужчина покинул свой джип в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. В этот момент один из львов медленно приблизился к сотруднику, а затем внезапно атаковал его, схватив сзади и повалив на землю.

Африка
сафари-парк
львы
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.