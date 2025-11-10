Девушка чуть не стала обедом на сафари Daily Mail: лев стащил девушку с лошади и прокусил ей шею в Южной Африке

Шведка Наэми Бой во время конного сафари в Южной Африке подверглась нападению льва, который стащил ее с лошади, сообщает Daily Mail. Ей чудом удалось спастись.

Инцидент произошел неподалеку от Цанена. Волонтер Наэми ехала в конце группы, когда из кустов внезапно выпрыгнул лев. Хищник укусил ее за шею, сбросил с лошади и скрылся в саванне.

Девушку доставили в местную больницу с тяжелыми травмами. Ее состояние ухудшилось из-за инсульта, который случился уже в клинике, и инфекции в ране.

После инсульта у меня онемела левая сторона. Врачи говорят, что я полностью выздоровею. Кто может сказать такое после нападения льва? — отмечает Бой.

Ранее сообщалось, что медведь напал на двоих мужчин в районе скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Когда прибыли спасатели, медведь все еще стоял над одной из своих жертв, отогнать его смогли только выстрелами.

Позже в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его. По сообщениям свидетелей, мужчина покинул свой джип в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. В этот момент один из львов медленно приблизился к сотруднику, а затем внезапно атаковал его, схватив сзади и повалив на землю.