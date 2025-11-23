Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 13:56

В крымском сафари-парке раскрыли судьбу напавшего на директора льва

Крымский сафари-парк оставил с остальным прайдом напавшего на директора льва

Лев в вольере на территории сафари-парка «Тайган» Лев в вольере на территории сафари-парка «Тайган» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Напавший на директора сафари-парка «Тайган» лев остался в прайде, об этом рассказал РИА Новости сам глава заповедника Олег Зубков. Он добавил, что хищника не стали изолировать в отдельном вольере, тот остался в своем семейном прайде.

Лев чувствует себя хорошо, живет и радуется, — уточнил Зубков.

Инцидент с нападением произошел в июне в открытой части зоопарка. Сам Зубков пояснял, что нападение спровоцировал он сам, когда слишком близко подошел к 250-килограммовому животному, которое в тот момент ело мясо. Резкий звук закрывающейся двери послужил дополнительным стимулом к нападению. Лев, повинуясь инстинктам, вцепился в шею директора.

После нападения Зубкову потребовалось несколько операций, и он проходил лечение в Краснодаре. Следственный комитет РФ возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Перед этим Зубков сообщил, что у него восстановился голос, хотя врачи прогнозировали более долгий период заживления голосовых связок. Однако его правая рука по-прежнему не функционирует в полной мере из-за разрыва мышц.

львы
нападения
Крым
сафари-парк
дикие животные
