В крымском сафари-парке раскрыли судьбу напавшего на директора льва Крымский сафари-парк оставил с остальным прайдом напавшего на директора льва

Напавший на директора сафари-парка «Тайган» лев остался в прайде, об этом рассказал РИА Новости сам глава заповедника Олег Зубков. Он добавил, что хищника не стали изолировать в отдельном вольере, тот остался в своем семейном прайде.

Лев чувствует себя хорошо, живет и радуется, — уточнил Зубков.

Инцидент с нападением произошел в июне в открытой части зоопарка. Сам Зубков пояснял, что нападение спровоцировал он сам, когда слишком близко подошел к 250-килограммовому животному, которое в тот момент ело мясо. Резкий звук закрывающейся двери послужил дополнительным стимулом к нападению. Лев, повинуясь инстинктам, вцепился в шею директора.

После нападения Зубкову потребовалось несколько операций, и он проходил лечение в Краснодаре. Следственный комитет РФ возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Перед этим Зубков сообщил, что у него восстановился голос, хотя врачи прогнозировали более долгий период заживления голосовых связок. Однако его правая рука по-прежнему не функционирует в полной мере из-за разрыва мышц.