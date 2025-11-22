Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 13:18

Владелец «Тайгана» рассказал, как восстанавливается после нападения льва

Владелец «Тайгана» Зубков заявил, что у него восстановился голос после нападения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал, что у него восстановился голос после нападения льва. По его словам, которые передает ТАСС, из-за оторванной мышцы правая рука не функционирует как раньше.

Голос долгое время не восстанавливался. Врачи говорили, что через полгода голосовые связки заживут, но произошло чудо и у меня появился голос — до этого я хрипел, не мог полноценно говорить, — заявил он.

Львы набросились на Зубкова во время кормления в конце июня. В результате владелец парка получил серьезную травму головы и шеи, а также потерял много крови. Также у Зубкова было повреждено легкое.

До этого Зубков сообщал, что напавшего на него льва могут отправить в другой зоопарк. По его словам, там хищник будет размножаться. До тех пор льва поместят в вольер с другими животными и не будут выпускать в так называемую саванну — зону свободного обитания львов.

Ранее шведка Наэми Бой во время конного сафари в Южной Африке подверглась нападению льва, который стащил ее с лошади. Хищник укусил ее за шею, сбросил с лошади и скрылся в саванне. Ей чудом удалось спастись.

львы
Олег Зубков
парки
Крым
