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04 августа 2025 в 08:18

Владелец «Тайгана» раскрыл судьбу напавшего на него льва

Владелец «Тайгана» не исключил отправку напавшего на него льва в другой зоопарк

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал, что напавшего на него льва могут отправить в другой зоопарк. По его словам, которые приводит РИА Новости, там хищник будет размножаться. До тех пор льва поместят в вольер с другими животными и не будут выпускать в так называемую саванну — зону свободного обитания львов.

Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет, — ответил Зубков.

Он подчеркнул, что не держит обиды на льва, и уже простил его за нападение. Зубков объяснил, что зверь повел себя как хищник и ни в чем не виноват.

По законам природы он делал все правильно, — добавил владелец «Тайгана».

Львы набросились на Зубкова во время кормления в конце июня. В результате владелец парка получил серьезную травму головы и шеи, а также потерял большое количество крови. Также у Зубкова повреждено легкое.

Ранее Зубков повторно вошел в вольер к хищникам, несмотря на недавнее нападение льва. По его словам, причиной стал упавший в вольер телефон одного из посетителей.

Крым
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Олег Зубков
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