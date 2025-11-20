В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса В Щукино ввели карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного

Случай бешенства у домашнего животного зафиксирован в районе Щукино, что потребовало введения карантина, сообщается в распоряжении на портале мэра и правительства Москвы. Ограничительные меры будут действовать до 17 января 2026 года на территории эпизоотического очага.

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы <...> установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил о выявлении более 60 ранее неизвестных вирусов в рамках масштабного исследования по предотвращению будущих пандемий. Работа охватила свыше 50 российских регионов, где осуществлялся сбор образцов для последующего анализа.

Кроме того, в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о повышении числа случаев заражения гриппом в Москве. В структуре острых респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусы, при этом эпидемиологические пороговые значения в настоящее время не превышены.