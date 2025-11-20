Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:40

В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса

В Щукино ввели карантин из-за выявления бешенства у домашнего животного

Ветеринарный врач Ветеринарный врач Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Случай бешенства у домашнего животного зафиксирован в районе Щукино, что потребовало введения карантина, сообщается в распоряжении на портале мэра и правительства Москвы. Ограничительные меры будут действовать до 17 января 2026 года на территории эпизоотического очага.

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы <...> установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил о выявлении более 60 ранее неизвестных вирусов в рамках масштабного исследования по предотвращению будущих пандемий. Работа охватила свыше 50 российских регионов, где осуществлялся сбор образцов для последующего анализа.

Кроме того, в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о повышении числа случаев заражения гриппом в Москве. В структуре острых респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусы, при этом эпидемиологические пороговые значения в настоящее время не превышены.

Москва
Щукино
бешенство
карантин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Известный футболист на BMW чуть не сбил двух женщин
Почему телефон быстро нагревается: о чем сигнализирует гаджет?
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.