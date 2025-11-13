Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:11

Более 60 ранее неизвестных вирусов нашли в регионах России

Глава «Вектора» Агафонов: ученые выявили более 60 новых вирусов в 50 регионах РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Более 60 ранее неизвестных вирусов было выявлено в России в ходе масштабного исследования по предотвращению будущих пандемий, сообщил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов. Проект охватил более 50 регионов России, где собирались образцы для анализа, передает РИА Новости.

Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ученые в настоящее время исследуют их генетическую структуру и потенциальную опасность. Особое внимание уделяется прогнозированию эволюции вирусов и оценке рисков возникновения штаммов с пандемическим потенциалом. Исследование поможет заранее выявлять биологические угрозы и подготовить методы борьбы с ними, снижая риски новых масштабных эпидемий, пояснил Агафонов.

Ранее в Германии в сточных водах был выявлен штамм дикого полиовируса — возбудителя полиомиелита. Последнее зарегистрированное заболевание в стране было в 1990 году.

