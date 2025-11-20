Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 08:55

Украинским войскам пришлось оставить один из районов Северска

Mash: ВСУ сдали армии России южную часть Северска в ДНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины сдали российской армии южную часть Северска в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, это обусловлено тем, что противник лишился сразу четырех батальонов с операторами БПЛА, так как командование перебросило их на другое направление. Утверждается, что они отправлены под Купянск. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Как уточнил канал, украинские войска начали переброску части 81-й аэромобильной бригады еще в октябре. На данный момент в Северске находятся только остатки 54-й механизированной бригады ВСУ и группа операторов БПЛА «Апачи». По данным источника, они бросили позиции на юге Северска под плотным натиском ВС РФ.

Ранее немецкий военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве обороны в районе Северска российской армией. По его данным, российские войска вошли в город с южного направления. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил о планомерной ликвидации украинских солдат в районе Северска. Он охарактеризовал проводимую операцию как методичное сужение окружения, сравнив его с постепенным сжатием огневого котла.

