Немецкий военэксперт рассказал об актуальной ситуации в Северске Военный обозреватель Bild Репке заявил, что ВС РФ прорвали оборону в Северске

Немецкий военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве российской армией украинской обороны в районе Северска. По его данным, опубликованным в социальной сети X, российские войска вошли в город с южного направления. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В своем сообщении обозреватель охарактеризовал Северск как наиболее укрепленный и длительно удерживаемый опорный пункт украинских сил в ДНР. Репке уточнил, что перед входом в город российские военные установили контроль над населенными пунктами Выемка и Ивано-Дарьевка. Это позволило осуществить продвижение в Северском направлении с южной стороны.

Город имеет стратегическое значение в системе обороны ВСУ и является одним из ключевых в зоне специальной военной операции. Прорыв в этом районе может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие оперативной обстановки в регионе.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о планомерной ликвидации российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Северска ДНР. Специалист охарактеризовал проводимую операцию как методичное сужение окружения, сравнив его с постепенным сжатием огневого котла.