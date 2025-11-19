Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:14

Экс-футболист объяснил, почему сборная России пока «никому не нужна»

Экс-футболист Бубнов: сборная России никому не нужна без международных турниров

Александр Бубнов Александр Бубнов Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сборная России никому не нужна по той причине, что пока не участвует в международных турнирах, заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу» бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов. По словам спортсмена, в случае допуска на соревнования будет два года на то, чтобы создать национальную команду и начать выступать.

Сборная России никому не нужна по той простой причине, что неизвестно, когда нам разрешат [вернуться на международные турниры]. И если разрешат, у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть. Сборная нужна только для официальных международных игр, — высказался спортсмен.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать российским спортсменам wild card до конца 2025 года без обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS). По его словам, если до окончания этого срока не будет никаких подвижек в этом вопросе, то придется следовать примеру коллег из других зимних видов спорта. До этого IBU выпустил релиз, в котором говорится об исключении нейтральных спортсменов из отбора на Олимпиаду.

сборные
футболисты
спорт
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.