Экс-футболист объяснил, почему сборная России пока «никому не нужна»

Сборная России никому не нужна по той причине, что пока не участвует в международных турнирах, заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу» бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов. По словам спортсмена, в случае допуска на соревнования будет два года на то, чтобы создать национальную команду и начать выступать.

Сборная России никому не нужна по той простой причине, что неизвестно, когда нам разрешат [вернуться на международные турниры]. И если разрешат, у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть. Сборная нужна только для официальных международных игр, — высказался спортсмен.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать российским спортсменам wild card до конца 2025 года без обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS). По его словам, если до окончания этого срока не будет никаких подвижек в этом вопросе, то придется следовать примеру коллег из других зимних видов спорта. До этого IBU выпустил релиз, в котором говорится об исключении нейтральных спортсменов из отбора на Олимпиаду.