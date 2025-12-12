Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника

За получение пенсии умершего родственника предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в лучшем случае за незаконное присвоение средств покойного грозит крупный штраф.

По общему правилу выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера. Суммы, начисленные, но не полученные при жизни, за месяц смерти могут быть законно получены членами семьи, обратившимися в Социальный фонд РФ. Когда родственник знает о смерти, умышленно не уведомляет об этом государство и продолжает получать и расходовать пенсию умершего, это образует состав мошенничества при получении выплат согласно ст. 159.2 УК РФ с наказанием от штрафа до 120 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что если человек добросовестно сообщил о смерти родственника, оформил запись в ЗАГСе и уведомил Соцфонд, но по техническим причинам пенсия за один месяц поступила на счет, и родственник, не зная о прекращении выплат, снял эти деньги, то такая ситуация рассматривается как неосновательное обогащение. По словам юриста, деньги придется вернуть, однако состава преступления в данном случае нет.

Ранее сообщалось, что в Петровск-Забайкальском городском суде был вынесен обвинительный приговор в отношении 47-летней местной жительницы, которая в течение нескольких лет незаконно получала выплаты, предназначенные для ее умершего родственника. Женщина не сообщила о смерти дяди и распоряжалась пенсией по старости и выплатой по инвалидности по своему усмотрению.