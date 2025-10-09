Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:43

Жительница Забайкалья несколько лет получала пенсию умершего дяди

Жительница Забайкалья с октября 2021 года получала пенсию умершего дяди

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Петровск-Забайкальский суд вынес обвинительный приговор 47-летней местной жительнице, которая в течение нескольких лет получала выплаты вместо своего умершего родственника, передает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. Женщина не сообщила о смерти дяди и тратила пенсию по старости и денежную выплату по инвалидности на свое усмотрение.

После смерти своего дяди с октября 2021 года по февраль 2024 года женщина пользовалась его банковской картой, — говорится в сообщении ведомства.

За это время женщина успела потратить свыше 500 тыс. рублей, но начисления прекратились, когда в Забайкальское отделение Социального фонда России поступила официальная информация из ЗАГС о смерти пенсионера.

Суд признал женщину виновной в краже с банковского счета в крупном размере и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 240 тыс. рублей. Дополнительно с осужденной взыскана полная сумма причиненного ущерба в пользу Социального фонда РФ.

Ранее сообщалось, что жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с 60-летним участником СВО ради получения выплат в случае его гибели. После смерти военнослужащего женщина сразу подала заявление на получение пособия, хотя, согласно свидетельству о браке, церемония состоялась в период его пребывания в зоне боевых действий, а сын погибшего утверждает, что отец даже не был знаком с невестой.

