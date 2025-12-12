В ГД призвали снять одно ограничение для россиян в день погашения долга

В ГД призвали снять одно ограничение для россиян в день погашения долга Депутат Плякин предложил разрешить выезд за границу в день погашения долга

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить выезд за границу россиянам в день погашения долга, пишет LIFE.ru. С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Инициатива предполагает разработку механизма оперативного обмена данными между ведомствами об установлении и снятии подобных ограничений, отметил Плякин. По его мнению, при погашении долга и вынесении постановления об отмене ограничения на выезд люди должны иметь реальную возможность выехать из РФ в тот же день.

Парламентарий добавил, что сейчас ограничения снимают на следующий рабочий день. Это может создать неудобства для людей, подытожил депутат.

Ранее экономист Максим Чирков предупредил, что фирмы, предлагающие помощь в списании долгов, на деле могут оказаться мошенниками. Он отметил, что несколько признаков помогут выявить аферистов.