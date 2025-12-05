ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:55

Россия оказалась на пороге банковского кризиса из-за должников

ЦМАКП: банки России столкнутся с кризисом из-за роста проблемных кредитов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России растет вероятность наступления системного банковского кризиса, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишут «Известия», тревожным сигналом служит ускоренный рост доли проблемных кредитов — тех, по которым платежи не поступают более трех месяцев, а шансы на их погашение минимальны.

Так, за первые девять месяцев 2025 года объем таких долгов увеличился в 1,6 раза, достигнув 2,3 трлн рублей. В ближайшей перспективе банки могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с «проблемной» ипотекой, выданной на пике спроса по льготным программам, а также с последствиями активного роста необеспеченных потребительских кредитов во второй половине 2023 и начале 2024 года.

Длительная просрочка растет во всех сегментах: быстрее всего — в ипотеке (+75% за год), автокредитах (+53%) и кредитных картах (+38%). Издание отмечает, что ЦБ пытается снизить просрочки: для этого в том числе была снижена ключевая ставка до 16,5%.

Ранее появилась информация, что в России все больше граждан берут новую ипотеку, не дожидаясь погашения уже существующего жилищного кредита. С января по сентябрь доля заемщиков, оформивших дополнительную ипотеку к уже имеющейся, составила 17%.

банки
Банк России
ипотеки
должники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
ВСУ убили 14 российских бойцов в Харьковской области
Дмитриев раскрыл одну из целей российской делегации в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.