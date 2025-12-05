Россия оказалась на пороге банковского кризиса из-за должников

В России растет вероятность наступления системного банковского кризиса, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишут «Известия», тревожным сигналом служит ускоренный рост доли проблемных кредитов — тех, по которым платежи не поступают более трех месяцев, а шансы на их погашение минимальны.

Так, за первые девять месяцев 2025 года объем таких долгов увеличился в 1,6 раза, достигнув 2,3 трлн рублей. В ближайшей перспективе банки могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с «проблемной» ипотекой, выданной на пике спроса по льготным программам, а также с последствиями активного роста необеспеченных потребительских кредитов во второй половине 2023 и начале 2024 года.

Длительная просрочка растет во всех сегментах: быстрее всего — в ипотеке (+75% за год), автокредитах (+53%) и кредитных картах (+38%). Издание отмечает, что ЦБ пытается снизить просрочки: для этого в том числе была снижена ключевая ставка до 16,5%.

Ранее появилась информация, что в России все больше граждан берут новую ипотеку, не дожидаясь погашения уже существующего жилищного кредита. С января по сентябрь доля заемщиков, оформивших дополнительную ипотеку к уже имеющейся, составила 17%.