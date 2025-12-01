Россияне массово «залезают» в ипотеку поверх непогашенной

В России все больше граждан берут новую ипотеку, не дожидаясь погашения уже существующего жилищного кредита, передает РБК. С января по сентябрь доля заемщиков, оформивших дополнительную ипотеку к уже имеющейся, составила 17%.

В 2024 году уровень этого показателя достиг 16%, что на 1% выше, чем в 2023 году, когда он составлял 15%. Количество повторных сделок с ипотекой также растет. За отчетный период 37% всех выданных ипотечных кредитов было предоставлено заемщикам, которые ранее уже имели опыт подобного кредитования. Годом ранее этот показатель составлял 34%.

Ранее эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев сообщил, что брать ипотеку без первоначального взноса нецелесообразно. По его словам, в таком случае аренда жилья может оказаться дешевле. Аналитик объясняет, что при длительном сроке ипотеки в первую очередь выплачиваются проценты, а не основной долг, что невыгодно для заемщика.

До этого сообщалось, что в Кузбассе существует программа поддержки, позволяющая приобрести жилье без ипотеки. Благодаря региональным льготам семьи могут сэкономить до 30% стоимости жилья. При рождении ребенка размер поддержки увеличивается, и семьи могут рассчитывать на компенсацию 35% стоимости жилья.