Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки Губернатор Сердюк: региональные льготы помогут купить жилье в Кузбассе

Купить жилье в Кузбассе без ипотеки можно с помощью региональных льгот, рассказал «Сiбдепо» губернатор Илья Середюк. Благодаря особой программе поддержки семьи могут сэкономить до 30% стоимости жилья.

Он рассказал, что по региональной субсидии государство возвращает до 30% от стоимости будущего жилья. Отмечается, что размер поддержки увеличивается, если в семье появится ребенок.

После рождения ребенка семьи смогут рассчитывать на компенсацию 35% стоимости жилья. Губернатор отметил, что такие меры делают приобретение жилья более реальным.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что квартиры многодетным семьям следует продавать по себестоимости, чтобы повысить доступность жилья. Он также призвал предоставлять таким покупателям беспроцентную рассрочку.