Стала известна судьба семей, разлученных из-за конфликта на Украине

Более 20 семей, которые были разлучены из-за конфликта на Украине, скоро воссоединятся, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что их воссоединение проходит при участии института уполномоченного по правам человека России и Верховной рады.

Мы постоянно занимаемся воссоединением семей. Буквально в ближайшее время у нас будет воссоединено более 20 семей, которые в ситуации закрытия границы оказались разобщены и могут воссоединиться только с помощью института уполномоченного по правам человека России и Верховной рады, — сообщила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, захваченных в плен. По ее словам, ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины и представителей Красного Креста. Москалькова добавила, что пленные верят в свое государство и в возвращение домой.

До этого стало известно, что российские военные спасли несколько граждан Украины. Сейчас они находятся в Курске. Москалькова попросила Киев позаботиться об их возвращении домой.