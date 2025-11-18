Российские военные спасли несколько граждан Украины, сейчас они находятся в Курске, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен попросила Киев позаботиться об их возвращении домой.

Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа, — сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала, что на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины, а также представителей Красного Креста. По ее словам, пленные верят в свое скорое возвращение домой, а МККК обеспечивает их необходимыми лекарствами и одеждой. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с этими пленными.

До этого российский омбудсмен отметила, что Москва и Киев достигли соглашения о посылках для военнопленных. По ее словам, речь идет о двух тысячах взаимных передач.