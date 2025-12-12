Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:05

В Москве частично перекрыли одну из главных транспортных артерий

В Москве на Садовом кольце временно приостановили движение автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве на Садовом кольце временно ограничили движение транспортных средств, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». О причинах закрытия участка круговой магистрали не сообщается.

Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади. Объезд возможен через Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, — сказано в сообщении.

Также движение закрыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира по направлению в область. Как пишет канал, водителям придется объезжать через ТТК.

Ранее сообщалось, что вечером 11 декабря Москву парализовали 10-балльные пробки. Движение было затруднено на Большой Садовой, Тверской, Марксистской улицах, Кутузовском проспекте, Смоленском бульваре, Серебрянской набережной. Непростая обстановка сложилась около станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Смоленская», «Маяковская», «Тверская» и других. В Дептрансе заверили, что движение нормализуется после 20:00.

До этого движение было затруднено на Садовом кольце в районе улицы Валовой, на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Беговой. Водителей призывали пересесть на общественный транспорт.

Москва
дороги
машины
Садовое кольцо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.