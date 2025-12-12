В Москве частично перекрыли одну из главных транспортных артерий В Москве на Садовом кольце временно приостановили движение автомобилей

В Москве на Садовом кольце временно ограничили движение транспортных средств, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». О причинах закрытия участка круговой магистрали не сообщается.

Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади. Объезд возможен через Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, — сказано в сообщении.

Также движение закрыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира по направлению в область. Как пишет канал, водителям придется объезжать через ТТК.

Ранее сообщалось, что вечером 11 декабря Москву парализовали 10-балльные пробки. Движение было затруднено на Большой Садовой, Тверской, Марксистской улицах, Кутузовском проспекте, Смоленском бульваре, Серебрянской набережной. Непростая обстановка сложилась около станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Смоленская», «Маяковская», «Тверская» и других. В Дептрансе заверили, что движение нормализуется после 20:00.

До этого движение было затруднено на Садовом кольце в районе улицы Валовой, на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Беговой. Водителей призывали пересесть на общественный транспорт.