11 декабря 2025 в 19:16

Москва впервые за 2025 год встала в 10-балльные пробки

Пробки в 10 баллов сковали Москву вечером 11 декабря

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вечером 11 декабря Москву парализовали 10-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Предыдущий раз такая ситуация наблюдалась в столице 19 декабря, уточняет РБК.

Затруднено движение на Большой Садовой, Тверской, Марксистской улицах, Кутузовском проспекте, Смоленском бульваре, Серебрянской набережной. Непростая обстановка сложилась около станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Смоленская», «Маяковская», «Тверская» и других. Дептранс Москвы сообщил, что движение нормализуется после 20:00. Там напомнили, что на обстановку влияют локальные ограничения движения, снижение общих скоростей из-за погоды, мелкие ДТП и ремонтные работы.

Накануне около 10 машин столкнулись в Приморье из-за гололеда. В аварию попали легковушка, грузовик, автобус и ассенизатор. В результате оказалась заблокирована трасса из Находки в Ливадию.

До этого открытие ТЦ «Голливуд» около станции метро «Пионерская» в Приморском районе Санкт-Петербурга спровоцировало автомобильные пробки. Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» также предупреждали о заторе и задержках в движении ряда маршрутов.

Москва
пробки
транспорт
происшествия
