01 декабря 2025 в 14:11

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения с 1 по 3 декабря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве с 1 по 3 декабря пройдут локальные ограничения движения, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения. Также на интенсивность движения могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы.

Сообщается, что вечером 1 декабря движение может быть затруднено на Садовом кольце в районе улицы Валовой, на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Беговой. В ведомстве призвали водителей пользоваться общественным транспортом.

Также автомобилистам посоветовали соблюдать осторожность во время поездки — не отвлекаться на телефон и сохранять дистанцию. Также лучше заранее спланировать маршруты.

Ранее сообщалось, что гигантская автомобильная пробка из сотен машин образовалась на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Республике Бурятия из-за ДТП. Затор, который растянулся примерно на 85 километров, начинается от поселка Выдрино и доходит до города Култука.

