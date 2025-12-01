День матери
01 декабря 2025 в 08:30

В Бурятии образовалась пробка в 85 километров

В Бурятии из-за ДТП сотни машин застряли в семичасовой пробке на морозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гигантская автомобильная пробка из сотен машин образовалась на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Республике Бурятия из-за ДТП, сообщает Telegram-канал SHOT. Затор, который растянулся примерно на 85 километров, начинается от поселка Выдрино и доходит до города Култук.

Как стало известно SHOT, очевидцы сообщают, что стоят на трассе более семи часов. Ситуация осложняется сильным морозом до –18 градусов. При этом у многих автомобилистов, среди которых есть семьи с детьми, заканчивается топливо, а также запасы воды и провизии.

Предварительно, причиной транспортного коллапса стало скопление большегрузных автомобилей, которые мешают проезду легкового транспорта. Данных о мерах, принимаемых властями региона для разрешения критической ситуации, на данный момент нет.

Ранее стало известно, что водители вынуждены стоять два часа в пробке перед въездом на остров Русский из-за гигантских сосулек. Лед начал падать с вантового моста. На фоне угрозы жизни движение закрыли с обеих сторон. В издании уточнили, что, несмотря на долгое ожидание, местные жители шутят над ситуацией в приложении карт.

