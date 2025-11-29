На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине

Водители вынуждены стоять два часа в пробке перед въездом на остров Русский из-за гигантских сосулек, передает Readovka.news. По информации журналистов, лед начал падать с вантового моста.

На фоне угрозы жизни движение закрыли с обеих сторон. В издании уточнили, что несмотря на долгое ожидание местные жители шутят над ситуацией в приложении карт. Отмечается, что на мост пускают только спецтранспорт — для всех дорогу обещают открыть к 17:00 по местному времени. Для очистки льда привлекли четыре единицы спецтехники.

Ранее крупная авария спровоцировала транспортный коллапс на Киевском шоссе в районе города Московского, движение в сторону старой Москвы было значительно затруднено. В ДТП пострадали два человека.

До этого сообщалось, что в Кемерово из-за прошедшего снегопада парализовало движение транспорта. По заявлениям жителей города, улицы завалены сугробами. Трудности с движением начались утром 24 ноября — онлайн-карты показали загруженность на уровне 10 баллов. Представители мэрии отметили, что к уборке снега приступили еще ночью.