День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:36

На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине

Возле острова Русский закрыли проезд из-за гигантских сосулек

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Водители вынуждены стоять два часа в пробке перед въездом на остров Русский из-за гигантских сосулек, передает Readovka.news. По информации журналистов, лед начал падать с вантового моста.

На фоне угрозы жизни движение закрыли с обеих сторон. В издании уточнили, что несмотря на долгое ожидание местные жители шутят над ситуацией в приложении карт. Отмечается, что на мост пускают только спецтранспорт — для всех дорогу обещают открыть к 17:00 по местному времени. Для очистки льда привлекли четыре единицы спецтехники.

Ранее крупная авария спровоцировала транспортный коллапс на Киевском шоссе в районе города Московского, движение в сторону старой Москвы было значительно затруднено. В ДТП пострадали два человека.

До этого сообщалось, что в Кемерово из-за прошедшего снегопада парализовало движение транспорта. По заявлениям жителей города, улицы завалены сугробами. Трудности с движением начались утром 24 ноября — онлайн-карты показали загруженность на уровне 10 баллов. Представители мэрии отметили, что к уборке снега приступили еще ночью.

пробки
сосульки
мосты
водители
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым держали в тайне даже от чиновников из США
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.