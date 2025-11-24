В Кемерово из-за снегопада парализовало движение транспорта

В Кемерово из-за прошедшего снегопада парализовало движение транспорта, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на слова очевидцев. По заявлениям жителей города, улицы завалены сугробами.

Конечно, пробки. Как всегда, снег пришел неожиданно для коммунальных служб. МЧС, похоже, всех предупредило, кроме тех, кто снег чистит, — заявил один из местных жителей.

Трудности с движением начались еще в шесть часов утра 24 ноября — онлайн-карты показали загруженность на уровне 10 баллов. Представители мэрии отметили, что к уборке снега приступили еще ночью.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.