Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:24

В Казани пассажир утонул в реке вместе с автомобилем

В Казани неопытный водитель утопил автомобиль вместе с пассажиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Казани скончался в салоне утопленного в реке автомобиля, сообщает издание «Татарстан 24». Инцидент произошел у стадиона «Ак Барс Арена», где неопытный водитель съехал в реку Казанку. Управлявший автомобилем мужчина успел из него выбраться, однако 19-летний пассажир так и не смог отстегнуть ремень безопасности и захлебнулся.

Водитель, который получил права на управление автомобилем всего пять месяцев назад, не справился с управлением при спуске с горки на площадку у воды. Тело погибшего пассажира пришлось извлекать водолазам. В настоящее время выясняются все обстоятельства этого происшествия, ставшего следствием рокового стечения обстоятельств — неопытности за рулем, гололеда и невозможности быстро освободиться из тонущего автомобиля.

Ранее глава городского округа Реутов Филипп Науменко впал в кому после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Политик попал в аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Врачи проводят все необходимые мероприятия, борясь за его жизнь.

Казань
ДТП
погибшие
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.