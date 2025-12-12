В Казани пассажир утонул в реке вместе с автомобилем В Казани неопытный водитель утопил автомобиль вместе с пассажиром

Житель Казани скончался в салоне утопленного в реке автомобиля, сообщает издание «Татарстан 24». Инцидент произошел у стадиона «Ак Барс Арена», где неопытный водитель съехал в реку Казанку. Управлявший автомобилем мужчина успел из него выбраться, однако 19-летний пассажир так и не смог отстегнуть ремень безопасности и захлебнулся.

Водитель, который получил права на управление автомобилем всего пять месяцев назад, не справился с управлением при спуске с горки на площадку у воды. Тело погибшего пассажира пришлось извлекать водолазам. В настоящее время выясняются все обстоятельства этого происшествия, ставшего следствием рокового стечения обстоятельств — неопытности за рулем, гололеда и невозможности быстро освободиться из тонущего автомобиля.

Ранее глава городского округа Реутов Филипп Науменко впал в кому после серьезного дорожно-транспортного происшествия. Политик попал в аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Врачи проводят все необходимые мероприятия, борясь за его жизнь.