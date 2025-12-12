Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 07:15

Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%

РБК: ключевая ставка может снизиться до 16% в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный банк России снизит ключевую ставку до 16% на заседании, которое состоится 19 декабря, предположила генеральный директор Peramo Invest (ООО «Перамо Инвест») Ольга Мещерякова. По ее словам, которые приводит РБК, такое решение соответствовало бы стратегии регулятора по постепенному ослаблению денежно-кредитной политики.

Понижение ставки на 50 базисных пунктов выглядит наиболее логичным шагом в сторону верхней границы «нового коридора, — считает эксперт.

Гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков выразил аналогичное мнение. По его словам, такой шаг был бы компромиссным решением. Эксперт обратил внимание, что текущая ситуация в экономике не выглядит стабильной. По этой причине снижение на 50 базисных пунктов ЦБ РФ отражает подход наилучшим образом.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что 19 декабря Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки на 0,5–1%. По его мнению, альтернативным сценарием является сохранение ставки на текущем уровне в 16,5%.

Банк России
ЦБ РФ
инфляция
ключевая ставка
