К чему снится покупка квартиры: точное толкование по сонникам

К чему снится покупка квартиры: точное толкование по сонникам

Покупка квартиры во сне часто сигнализирует о грядущих переменах. Согласно популярным сонникам, такой сюжет отражает стремление к стабильности и открытию новых горизонтов в жизни. Видение может предвещать улучшение финансового положения или успешное завершение проектов.

В соннике Миллера приобретение жилья трактуется как благоприятный знак, несущий:

успех в делах;

карьерный рост;

гармонию в семье.

Фрейд видит в этом желание разобраться в эмоциях и построить крепкие связи, а Лофф подчеркивает важность обретения уверенности в завтрашнем дне. Если квартира новая и уютная, сон обещает процветание; старая и неотремонтированная — необходимость прикладывания усилий для достижения цели.​

Мужчине покупка квартиры во сне предвещает период беззаботности и веселья, особенно если сновидец молод. Зрелому спящему сон сулит шанс реализовать давние мечты. Сон подталкивает к отдыху перед принятием новых вызовов в карьере или личной жизни.​

Женщине такой сон сулит радость семейного тепла: поездки к родным или совместные торжества. Замужней сновидице он обещает уют с близкими, а незамужней — возможный брак.

Ранее мы рассказали, к чему снится потоп в квартире.