Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше

Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к спору по делу о квартире, ВКС РФ поразили центр СБУ в Кривом Роге, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева вспомнила о своем решении покинуть сборную России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В деле Долиной появились новые заинтересованные лица

Спор о квартире Долиной будет рассмотрен в Верховном суде России 16 декабря. В пресс-службе высшей судебной инстанции уточнили, что ВС ознакомится с решениями нижестоящих судов по иску к Полине Лурье.

Между тем стало известно, что Верховный суд России привлек несовершеннолетнюю внучку Долиной и дочь певицы Ангелину к участию в споре о ее квартире. Они выступят в качестве заинтересованных лиц. Пересмотреть решение потребовала покупательница жилья народной артистки России Лурье.

«Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери», — говорится в документах.

Народная артистка России также заявила, что подверглась угрозам со стороны мошенников. По словам певицы, преступники следили за ее детьми.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми», — поделилась Долина.

Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что ее клиентке пришлось заплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество. Она пояснила, что ФНС выставила требование об уплате налога за период с июня по декабрь 2024 года, хотя договор купли-продажи был признан недействительным.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — сказала она.

При этом адвокат Сергей Жорин заявил, что уплата налога на квартиру не станет решающим фактором в пользу Лурье. По его словам, невыполнение певицей налоговых обязательств по имуществу не указывает на незаконность сделки.

«Налог на имущество не является критерием действительности сделки. Недобросовестность продавца может влиять на сделку, только если она относится к моменту заключения. Налог за 2024 год — это уже период после заключения договора, и он не свидетельствует о незаконности или недействительности самой сделки. В соответствии с законом, обязанность по уплате налога следует за собственником. Но налог за год исчисляется поквартально, и нередко в переходных периодах возникают ситуации, когда он начисляется прежнему собственнику за период до регистрации перехода права или покупатель оплачивает его сам, а потом предъявляет регресс продавцу», — пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что это гражданско-правовая техническая ситуация, которая не имеет отношения к вопросу о действительности сделки, факте давления на продавца или наличии нарушений, являющихся основанием для отмены или пересмотра решения. По словам адвоката, для Верховного суда это не юридический аргумент, а всего лишь обстоятельство, связанное с выполнением обязанности по уплате налога.

Кроме того, появилась информация, что Долина предложила покупательнице своей квартиры поэтапно отдавать деньги за жилье. Об этом сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко. Покупательница на такие условия не согласилась.

По словам адвоката, представители народной артистки России обратились к Лурье в день подачи апелляционной жалобы в Верховный суд. Защитники певицы настаивали на заключении мирового соглашения, предложив возвращать деньги за спорную квартиру поэтапно — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Свириденко настаивает на том, что ее клиентка является добросовестным собственником и будет добиваться возврата квартиры исключительно в правовом поле, не прибегая к публичным выступлениям.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ювелирная точность: ВСУ остались без управления

Источники утверждают, что новая серия прилетов пришлась по военным целям на Украине 3–4 декабря. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВСК РФ смогли поразить центр СБУ.

«Днем и вечером — серия ювелирных ракетных ударов „Искандерами“, ночью — классическая волна „Гераней“ по Одессе. Главные события: самый жирный подарок — Кривой Рог, здание СБУ. „Искандер-М“ прилетел ровно туда, куда надо. Теперь в этом доме тишина, архивы в пыль. <…> Управление целым куском фронта серьезно подвисло», — сообщил Лебедев.

По его словам, в месте прилета находился центр координации террора и диверсий. Потери офицеров СБУ, архивов, связи — огромные, констатировал он.

В Николаевской области, по его словам, боеприпас попал прямо в скопление личного состава ВСУ в Баштанке. Лебедев также рассказал, что мощная серия из семи прилетов пришлась по подстанции противника на улице Заболотного в Одессе.

«Все остальное — добивание логистики, порта и энергетики. Мирные жители в Одессе не пострадали. ПВО противника снова „отличилась“ — в Баштанке ракета ПВО погналась за „Искандером“ и прилетела в частные дома», — отметил он.

Также удары наносились по военным целям в Запорожской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях. Попадало, как говорят источники, по военной инфраструктуре в городской черте, логистике, складам, энергетике, местам дислокации ВСУ, объектам по сборке БПЛА, местам хранения ГСМ и БК.

В Баштанке Николаевской области идеальный, как отмечает Лебедев, удар состоялся в момент максимального скопления личного состава. В итоге множество убитых и раненых бойцов ВСУ.

Удары в предыдущие сутки велись точечно по складам, логистике и промышленным объектам на востоке и в центре Украины — днем, а в ночные часы наблюдалось расширение активности по юго-западному направлению (Одесская область).

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Тенденция сохраняется: последовательное выжигание складов, ангаров и транспортных узлов ВСУ. Это очень хорошо работает: пока Европа решает, за чей счет будут поставки военной техники на Украину, Россия выжигает то, что привезли. Это бьет по самому нежному месту противника: по кошельку», — указал Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Я была одной из сильнейших»: Домрачева рассказала, почему стала выступать за Белоруссию

Домрачева сообщила, что в 2004 году вернулась из Нягани в Белоруссию и приняла решение выступать за родную страну. Она отметила, что на тот момент была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России.

«На момент моего возвращения в Белоруссию я была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России. Я уезжала не потому, что меня что-то не устраивало, а потому, что возвращение в Белоруссию для нашей семьи было лишь вопросом времени. В Минске я родилась, в Минске проводила каникулы у бабушек и дедушек, с детства знала, что переезд в Нягань — не навсегда. И вот в 2004-м вернулась в Беларусь, свою родную страну», — сказала Домрачева.

При этом ранее экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему в начале 2000-х подписал приказ об отчислении Домрачевой и Анастасии Кузьминой из сборной. По его словам, тренеры национальной команды посчитали их бесперспективными. Тихонов отметил, что на тот момент Домрачева не показывала результатов, а ее мама переехала в Минск.

«Я лично подписывал Домрачевой переход из России в Белоруссию, Я рад, что у нее все так сложилось. На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского, который после себя оставил черный след как человек: „Что вы скажете о Домрачевой?“ — „Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет“. Я попросил секретаря записать в прокол: „Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы“. Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции», — сказал Тихонов.

Дарья Домрачева Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В итоге Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Она признается, что первая золотая медаль на Олимпийских играх в Сочи является самой знаковой в карьере.

«Каждая из побед не похожа на другие, все гонки по-своему уникальны. В некоторых случаях немедальные гонки помнятся даже больше, чем подиумные. Самая знаковая, думаю, это первая победа на Олимпийских играх», — сказала Домрачева.

