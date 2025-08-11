Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России Тихонов: тренеры сборной России не видели перспектив у Домрачевой и Кузьминой

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему в начале 2000-х подписал приказ об отчислении Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой из сборной. По его словам, тренеры национальной команды посчитали их бесперспективными. Тихонов отметил, что на тот момент Домрачева не показывала результатов, а ее мама переехала в Минск.

Я лично подписывал Домрачевой переход из России в Белоруссию, Я рад, что у нее все так сложилось. На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского, который после себя оставил черный след как человек: «Что вы скажете о Домрачевой?» — «Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет». Я попросил секретаря записать в прокол: «Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы». Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции, — сказал Тихонов.

Домрачева стала выступать за Белоруссию и стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Кузьмина перешла в сборную Словакии и выиграла три золота Олимпиады.

Ранее Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России. Он отметил важность победы пловцов в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.