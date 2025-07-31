Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России Олимпийский чемпион Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России

Без России мировой спорт неполноценен, заявил «РБ Спорт» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил важность победы пловцов в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Победа в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию очень важна. У нас несколько дней были четвертые, пятые, шестые места. Ребятам было непросто после возвращения, но они собрались и все выдали в этом заплыве. Американцы даже не попали в финал. Вон она Россия и сила российского спорта, без которой мировой спорт неполноценен, — сказал Тихонов.

Российские пловцы, выступающие на турнире под нейтральным флагом, стали первыми в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом. В копилке спортсменов появилась первая золотая медаль. В эстафете участвовали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Лифинцев заявил, что не считает золотую медаль в смешанной эстафете чемпионата мира в Сингапуре главной наградой в карьере. Спортсмен напомнил, что в декабре завоевал пять первых мест на чемпионате мира в Будапеште.