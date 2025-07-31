Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:43

Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России

Олимпийский чемпион Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России

Александр Тихонов Александр Тихонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Без России мировой спорт неполноценен, заявил «РБ Спорт» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил важность победы пловцов в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Победа в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию очень важна. У нас несколько дней были четвертые, пятые, шестые места. Ребятам было непросто после возвращения, но они собрались и все выдали в этом заплыве. Американцы даже не попали в финал. Вон она Россия и сила российского спорта, без которой мировой спорт неполноценен, — сказал Тихонов.

Российские пловцы, выступающие на турнире под нейтральным флагом, стали первыми в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом. В копилке спортсменов появилась первая золотая медаль. В эстафете участвовали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

Лифинцев заявил, что не считает золотую медаль в смешанной эстафете чемпионата мира в Сингапуре главной наградой в карьере. Спортсмен напомнил, что в декабре завоевал пять первых мест на чемпионате мира в Будапеште.

Александр Тихонов
пловцы
турниры
росийские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме сравнили Трампа с артистом после его слов об экономике России
Экс-главу службы ГАБТУ Минобороны отправили за решетку за крупную взятку
Родителям дали советы, как морально подготовить первоклассника к школе
В РФ объяснили, зачем Татьяна Лазарева вновь поддержала ВСУ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.