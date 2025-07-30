Лифинцев высказался о золоте на чемпионате мира в Сингапуре

Пловцы Мирон Лифинцев (слева), Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова с золотыми медалями на чемпионате мира в Сингапуре

Лифинцев высказался о золоте на чемпионате мира в Сингапуре Лифинцев назвал золото на чемпионате мира в Сингапуре не самой главной наградой

Российский пловец Мирон Лифинцев заявил, что не считает золотую медаль в смешанной эстафете чемпионата мира в Сингапуре главной наградой в карьере. Спортсмен напомнил, что в декабре завоевал пять первых мест на чемпионате мира в Будапеште, передает ТАСС.

Ценнее ли это золото тех пяти, что завоевал в Будапеште? Среди эстафет точно, но личные я пока поставлю повыше, — сказал он.

Ранее стало известно, что российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете 4×100 метров комплексом. В копилке спортсменов из России появилась золотая медаль. В эстафете участвовали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

До этого российская спортсменка Евгения Чикунова показала четвертое время в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,19 секунды и вышла в полуфинал. Первой финишировала представительница Ирландии Мона Макшерри (1 минута 05,99 секунды).