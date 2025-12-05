Российские войска освободили Безымянное в ДНР, на очереди — Родинское под Красноармейском, новые части ВСУ могут перейти на сторону России, а «Герани» ударили по санаторию под Киевом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 декабря, читайте в материале NEWS.ru.
Новые успехи бойцов ВС РФ в ДНР
Российские военные освободили поселок Безымянное в ДНР. Как отметили в Минобороны РФ, операцию успешно провели бойцы Южной группировки войск.
«В результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Всего же за неделю бойцы ВС РФ взяли под контроль семь населенных пунктов. В ДНР помимо Безымянного освобождено село Клиновое и город Красноармейск. В Харьковской области от ВСУ зачищен Волчанск, в Запорожской области — Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.
Военный эксперт Андрей Марочко также сообщил, что российские подразделения продвинулись в ДНР и потеснили украинские силы западнее Часова Яра. Он отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на очереди — город Родинское под Красноармейском. По его словам, населенный пункт почти полностью освобожден от украинских военных. Работу там продолжают штурмовые группы при поддержке операторов беспилотников. В Минобороны РФ информацию не комментировали.
Бездомные на линии боевого соприкосновения
В районе Северска в ДНР российские военные столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бездомных, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, оно входило в состав 81-й аэромобильной бригады, а его бойцы были вооружены только автоматами и саперными лопатками. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Как утверждает источник, принудительная мобилизация бездомных на Украине началась еще в январе 2025 года. Первоначально их обеспечивали продовольствием, но вскоре снабжение прекратилось, и военнослужащим пришлось обращаться за помощью к другим украинским частям в тылу.
Кроме того, Mash сообщает, что позиции этого подразделения неоднократно подвергались обстрелам украинской артиллерии и атакам беспилотников. В результате, по данным канала, половина личного состава погибла, а оставшиеся бойцы сдались российским войскам.
Украинских женщин и инвалидов могут массово отправить на фронт
Военный аналитик Анатолий Матвийчук и вовсе не исключил вероятность массовой мобилизации женщин в ВСУ. Причиной является катастрофическая нехватка мужчин призывного возраста.
«Дело в том, что количество мужчин, которых можно призвать на Украине, настолько минимально, что даже 30 тыс. человек — это завышенная цифра. Полагаю, что речь идет о призыве в армию женщин. Это давно уже обсуждалось», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Матвийчука, возможен пересмотр медицинских ограничений для призыва — под мобилизацию могут попасть даже лица с инвалидностью. Возможно, что на фронт отправятся и даже лица с психическими расстройствами. Он также не исключил переход новых подразделений ВСУ на сторону России или их добровольную сдачу в плен. По оценке эксперта, на фоне нарастающего кризиса на Украине возможен отказ отдельных воинских формирований от подчинения Киеву.
«Я полагаю, что военный переворот ничего не даст. Да, новые части могут выйти из повиновения, перестать подчиняться центральному командованию и сами будут принимать какие-то мирные соглашения в виде перехода на сторону наших войск или сдачи в плен», — объяснил Матвийчук.
«Герани» устроили шоу-программу в киевском санатории
Три российских реактивных БПЛА «Герань» нанесли удар по санаторию «Жовтень» в пригороде Киева. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», накануне там произошло вооруженное столкновение между бойцами Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и военнослужащими части А4005. Как отмечает источник, целью атаки стали украинские военные, располагавшиеся на территории санатория. Точных данных о разрушениях и возможных жертвах пока нет.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам Украины. Эти действия стали ответом на атаки Киева против гражданской инфраструктуры. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, транспортная и аэродромная инфраструктура, цеха по производству БПЛА, склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
В ходе боев за Красноармейск российский военнослужащий мастерски обернул оружие противника против него самого. Разведчик Мустафа Гагиев засек двух украинских военных, укрывавшихся в укрепленной позиции, и предложил им сдаться. В ответ один из вражеских солдат бросил в него гранату, напоминающую американскую Ф-1. Снаряд ударился о ногу российского военного, но тот не растерялся и пнул ее обратно. После детонации началась перестрелка и враг был ликвидирован.
