Новые успехи бойцов ВС РФ в ДНР

Российские военные освободили поселок Безымянное в ДНР. Как отметили в Минобороны РФ, операцию успешно провели бойцы Южной группировки войск.

«В результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Всего же за неделю бойцы ВС РФ взяли под контроль семь населенных пунктов. В ДНР помимо Безымянного освобождено село Клиновое и город Красноармейск. В Харьковской области от ВСУ зачищен Волчанск, в Запорожской области — Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко также сообщил, что российские подразделения продвинулись в ДНР и потеснили украинские силы западнее Часова Яра. Он отметил улучшение тактического положения ВС РФ в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что на очереди — город Родинское под Красноармейском. По его словам, населенный пункт почти полностью освобожден от украинских военных. Работу там продолжают штурмовые группы при поддержке операторов беспилотников. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Бездомные на линии боевого соприкосновения

В районе Северска в ДНР российские военные столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из бездомных, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, оно входило в состав 81-й аэромобильной бригады, а его бойцы были вооружены только автоматами и саперными лопатками. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как утверждает источник, принудительная мобилизация бездомных на Украине началась еще в январе 2025 года. Первоначально их обеспечивали продовольствием, но вскоре снабжение прекратилось, и военнослужащим пришлось обращаться за помощью к другим украинским частям в тылу.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Кроме того, Mash сообщает, что позиции этого подразделения неоднократно подвергались обстрелам украинской артиллерии и атакам беспилотников. В результате, по данным канала, половина личного состава погибла, а оставшиеся бойцы сдались российским войскам.

Украинских женщин и инвалидов могут массово отправить на фронт

Военный аналитик Анатолий Матвийчук и вовсе не исключил вероятность массовой мобилизации женщин в ВСУ. Причиной является катастрофическая нехватка мужчин призывного возраста.

«Дело в том, что количество мужчин, которых можно призвать на Украине, настолько минимально, что даже 30 тыс. человек — это завышенная цифра. Полагаю, что речь идет о призыве в армию женщин. Это давно уже обсуждалось», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Матвийчука, возможен пересмотр медицинских ограничений для призыва — под мобилизацию могут попасть даже лица с инвалидностью. Возможно, что на фронт отправятся и даже лица с психическими расстройствами. Он также не исключил переход новых подразделений ВСУ на сторону России или их добровольную сдачу в плен. По оценке эксперта, на фоне нарастающего кризиса на Украине возможен отказ отдельных воинских формирований от подчинения Киеву.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Я полагаю, что военный переворот ничего не даст. Да, новые части могут выйти из повиновения, перестать подчиняться центральному командованию и сами будут принимать какие-то мирные соглашения в виде перехода на сторону наших войск или сдачи в плен», — объяснил Матвийчук.

«Герани» устроили шоу-программу в киевском санатории

Три российских реактивных БПЛА «Герань» нанесли удар по санаторию «Жовтень» в пригороде Киева. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», накануне там произошло вооруженное столкновение между бойцами Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и военнослужащими части А4005. Как отмечает источник, целью атаки стали украинские военные, располагавшиеся на территории санатория. Точных данных о разрушениях и возможных жертвах пока нет.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам Украины. Эти действия стали ответом на атаки Киева против гражданской инфраструктуры. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, транспортная и аэродромная инфраструктура, цеха по производству БПЛА, склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В ходе боев за Красноармейск российский военнослужащий мастерски обернул оружие противника против него самого. Разведчик Мустафа Гагиев засек двух украинских военных, укрывавшихся в укрепленной позиции, и предложил им сдаться. В ответ один из вражеских солдат бросил в него гранату, напоминающую американскую Ф-1. Снаряд ударился о ногу российского военного, но тот не растерялся и пнул ее обратно. После детонации началась перестрелка и враг был ликвидирован.

