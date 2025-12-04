Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 06:00

Легендарная биатлонистка Домрачева раскрыла, почему не выступала за Россию

Домрачева: возвращение в Минск из Нягани для моей семьи было вопросом времени

Дарья Домрачева Дарья Домрачева Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что в 2004 году вернулась из Нягани в Белоруссию и приняла решении выступать за родную страну. Она отметила, что на тот момент была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России. Ранее экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов подписал приказ об отчислении Домрачевой из сборной.

Если честно, я не знаю подробностей подобных совещаний, не сильно этим интересовалась, все на уровне слухов. На момент моего возвращения в Белоруссию, я была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России. Я уезжала не потому, что меня что-то не устраивало, а потому, что возвращение в Белоруссию для нашей семьи было лишь вопросом времени. В Минске я родилась, в Минске проводила каникулы у бабушек и дедушек, с детства знала, что переезд в Нягань — не навсегда. И вот, в 2004-м вернулась в Беларусь, свою родную страну, — сказала Домрачева.

До этого Тихонов в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему в начале 2000-х подписал приказ об отчислении Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой из сборной. По его словам, тренеры национальной команды посчитали их бесперспективными. Тихонов отметил, что на тот момент Домрачева не показывала результатов, а ее мама переехала в Минск.

