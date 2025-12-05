Раскрыто, поможет ли Лурье уплата налога на квартиру выиграть суд с Долиной

Уплата налога на квартиру не станет решающим фактором в пользу Полины Лурье в суде с народной артисткой России Ларисой Долиной, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, невыполнение певицей налоговых обязательств по имуществу не указывает на незаконность сделки.

Налог на имущество не является критерием действительности сделки. Недобросовестность продавца может влиять на сделку, только если она относится к моменту заключения. Налог за 2024 год — это уже период после заключения договора, и он не свидетельствует о незаконности или недействительности самой сделки. В соответствии с законом, обязанность по уплате налога следует за собственником. Но налог за год исчисляется поквартально, и нередко в переходных периодах возникают ситуации, когда он начисляется прежнему собственнику за период до регистрации перехода права, или покупатель оплачивает его сам, а потом предъявляет регресс продавцу, — пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что это гражданско-правовая техническая ситуация, которая не имеет отношения к вопросу о действительности сделки, факте давления на продавца или наличии нарушений, являющихся основанием для отмены или пересмотра решения. По словам адвоката, для Верховного суда это не юридический аргумент, а всего лишь обстоятельство, связанное с выполнением обязанности по уплате налога.

Этот факт мог бы иметь значение в том случае, если бы Лурье в своей кассационной жалобе ссылалась на неисполнение продавцом обязанностей по договору, ущерб или дополнительные расходы, вызванные действиями Долиной, а также системную недобросовестность продавца, подтверждающую иной мотив в споре. Но даже в этом случае речь шла бы о второстепенном, подтверждающем обстоятельстве, а не о факте, способном изменить исход дела. Верховный суд оценивает правильность применения закона, а не бытовые финансовые детали, — добавил Жорин.

Он заключил, что адвокат покупателя может использовать этот случай в качестве примера того, как продавец уклоняется от своих обязанностей, а также при иллюстрировании его общего поведения. Однако, по словам Жорина, Верховный суд рассматривает дело исключительно с точки зрения правовых вопросов, а не поведенческих аспектов.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье должна была заплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество. По ее словам, ФНС потребовала уплатить налог за период с июня по декабрь 2024 года, хотя договор купли-продажи уже был признан недействительным.