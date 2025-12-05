ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:25

Стало известно, каких пенсионеров чаще привлекают к аферам с квартирами

Юрист Соловьев: к аферам с квартирами мошенники привлекают одиноких пенсионеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пенсионеры, которые чаще всего продают квартиры, а потом пытаются получить их обратно, чаще всего являются одинокими людьми, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, преступные группы в составе адвокатов, нотариусов, психиатров и других специалистов находят их по открытым данным в Росреестре.

Чаще всего это одинокие пенсионеры. Я считаю, что этим занимаются целые преступные группы, в которые могут входить юристы, психиатры, полицейские, риелторы, нотариусы. Скорее всего, стариков они ищут по записям о переходе права собственности в Росреестре, через риелторские агентства или нотариусов. Методов предостаточно, чтобы составить целую базу таких пенсионеров, — раскрыл Соловьев.

Ранее сообщалось, что в России набирает обороты «эффект Долиной»: суды одну за другой возвращают квартиры пенсионерам из-за того, что сделка якобы была совершена под влиянием мошенников. Чтобы предотвратить подобные ситуации, риелторы советуют покупателям недвижимости выяснить, есть ли у них еще жилье и родственники.

