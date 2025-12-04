Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:37

ФНС раскрыла изменения в налогообложении недвижимости россиян

ФНС: с 2026 года льготы на недвижимость распространятся на семьи с тремя детьми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 1 января 2026 года вступят в силу изменения в налогообложении недвижимости для россиян, сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным ведомства, вычеты будут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет, а при очном обучении старшего ребенка в вузе — до 23 лет. Также предусмотрены льготы для объектов незавершенного строительства с кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей.

Для собственников недвижимости из населенных пунктов, где был введен режим ЧС, режим контртеррористической операции или временная эвакуация жителей, с налогового периода 2024 года предусмотрено освобождение от налогов. Эти изменения распространяются на физлиц и уже учитываются при начислении налогов, уплаченных в 2025 году.

С августа 2026 года россиянам упростят процедуру получения налоговых уведомлений. Все сведения о налогах за недвижимость будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» для пользователей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее юрист Илья Русяев разъяснил, что для избежания пеней по налогам необходимо доказать отсутствие фактической недоимки, например, из-за технической ошибки при списании платежа. Если задолженность на 1 декабря реальна, полностью избежать начисления пеней уже нельзя, и налогоплательщику следует максимально быстро погасить долг онлайн.

