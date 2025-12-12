Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкуснее тарталеток и канапе! Готовим эффектные волованы — затмят икру

Волованы — это маленькие слоеные корзиночки, которые без лишних усилий превращают обычный набор продуктов в ресторанную закуску. Они выглядят по-праздничному, подаются порционно и удивляют воздушной структурой: хрустящие слои теста сочетаются с нежной, чуть солоноватой начинкой. Это отличный вариант к шампанскому, когда хочется легкого вкуса и красивой подачи.

Разморозьте 1 лист слоеного теста, слегка раскатайте и вырежьте кружочки диаметром около 5–6 см. В половине кружков сделайте отверстие меньшего диаметра — это будут «бортики». Сложите заготовки попарно, соединяя цельное основание и кольцо сверху, слегка придавите края. Переложите на противень, смажьте поверхность яйцом и выпекайте при 200 °C около 12–15 минут, пока волованы не поднимутся и не станут золотистыми.

Для начинки смешайте 120 г мягкого творожного сыра, 1 ч. л. лимонного сока, щепотку соли и немного молотого перца. Добавьте мелко нарезанную зелень или огурец, можно положить чуть-чуть слабосоленой рыбы — получится более насыщенный вкус. Заполните волованы кремом с помощью ложки или кондитерского мешка и подайте охлажденными.

  • Совет: чтобы начинка оставалась устойчивой, предварительно охладите смесь 10–15 минут.

Ваша новая коронная закуска на праздник со шпротами. Рецепт смотрите у нас на сайте.

