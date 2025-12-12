Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беру печень, лук и морковь — делаю тефтели, которые меняют представление о субпродуктах. Делюсь рецептом для скептиков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Печень — настоящий суперфуд, но как ее вкусно приготовить? Эти тефтели решают проблему. Это полезное, богатое железом и витаминами блюдо, которое не стыдно подать к столу.

Для тефтелей нужно: печень (400 г), отварной рис (100 г), твердый сыр (100 г), луковица (1 шт.), морковь (1 шт.), яйцо (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), мука (2 ст. л.), соль и перец по вкусу. Для соуса: сметана (200 г), томатная паста (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), вода (около 200–300 мл).

Сначала готовлю фарш: печень, лук, чеснок и отварной рис измельчаю в блендере до однородности. Добавляю яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке. Мокрыми руками формирую из фарша шарики, внутрь каждого прячу немного сыра и обваливаю заготовки в муке. Обжариваю тефтели на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Отдельно на той же сковороде пассерую натертую морковь. Возвращаю тефтели к моркови, добавляю томатную пасту, сметану и сахар, перемешиваю. Заливаю все водой, чтобы тефтели были почти покрыты, и тушу под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подаю с любым гарниром, обильно полив соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
печень
тефтели
