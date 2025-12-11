Надоели зразы и котлеты? Пеку слоеную запеканку с колбасой и яйцом. Сытный завтрак или ужин за полчаса

Наскучила рутина с лепкой котлет и зраз, требующая времени и сил? Самое время открыть для себя рецепт, который сочетает сытность домашней кухни и скорость приготовления блюд навынос. Эта слоеная запеканка станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро и вкусно накормить семью. В ее основе — доступные продукты, которые найдутся в каждом холодильнике: картофель, яйца, колбаса и сыр. Магия этого блюда — в его текстуре: сочная, ароматная начинка оказывается запеченной между нежными слоями картофеля под аппетитной сырной корочкой. Это идеальный вариант для сытного завтрака, легкого ужина или даже для гостей, которые неожиданно заглянули на огонек.

Вам понадобится: 5–6 средних картофелин, 5 яиц, 200 г вареной или докторской колбасы, 150 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, 3 ст. л. сметаны или майонеза, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Колбасу и сыр также нарежьте кубиками, лук мелко покрошите. В глубокой миске смешайте картофель, яйца, колбасу, сыр и лук. Добавьте сметану, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее подготовленную массу, разровняв верх. Сверху можно слегка смазать сметаной для румяной корочки. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте запеканку 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте блюду немного остыть в форме, затем нарежьте на порции и подавайте со свежими овощами или зеленью.

