11 декабря 2025 в 19:00

Надоели сложные рецепты? Готовлю рыбную запеканку «Морской бриз» с горбушей и картофелем. Легкий ужин за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора оставить в прошлом долгое приготовление теста и многослойную начинку для пирогов. Если хочется вкусного рыбного ужина без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящим открытием. Запеканка «Морской бриз» — это идеальное сочетание простоты и изысканного вкуса. Нежная горбуша, сочные слои картофеля и легкая сливочная заливка создают гармоничное блюдо, которое пахнет свежестью и морем. Его прелесть в том, что все ингредиенты готовятся в одной форме, а значит, не придется мыть гору посуды. Всего 40 минут — и на вашем столе появляется ужин, который порадует своей сытностью и легкостью одновременно, а аромат напомнит о морском побережье.

Вам понадобится: 500 г филе горбуши, 4–5 средних картофелин, 1 луковица, 200 мл сливок 10–20%, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. лимонного сока, соль, черный перец, сушеный укроп. Духовку разогрейте до 180 °C. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами. Филе горбуши нарежьте порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите. Распределите сверху лук и кусочки рыбы, присыпьте укропом. Накройте оставшимся картофелем. Аккуратно залейте сливками так, чтобы они покрыли верхний слой. Посыпьте натертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля. Дайте запеканке немного настояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
