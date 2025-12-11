Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату

Вместо «Мимозы» на праздники готовлю салат «Лисья шубка». Это достойная альтернатива классическому салату с более мягким вкусом.

Вам понадобится: 2 банки консервированной горбуши (или 300 г отварной), 4 картофелины, 3 моркови, 4 яйца, луковица, майонез, зелень. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности. Лук мелко нарежьте и ошпарьте кипятком. Яйца разделите на белки и желтки, натрите на терке отдельно. Картофель и морковь также натрите. Горбушу разомните вилкой. Собирайте салат в глубокой тарелке или на блюде слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, белки, лук, горбуша, желтки, морковь. После моркови можно повторить последовательность для более высокого салата. Дайте настояться 3-4 часа в холодильнике.

Вкус салата — нежная, сочная горбуша в гармонии со сладковатой морковью и картофелем, с пикантной ноткой лука и сливочным послевкусием яиц. Это сытное и красивое блюдо гарантированно станет хитом застолья!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Фаза луны» на Новый год: отвал башки из самых простых ингредиентов.