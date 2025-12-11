Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:15

Салат «Улетный цыпленок» готовлю на все праздники: вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Улетный цыпленок» готовлю на все праздники: вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем. Сочный, яркий и очень быстрый в приготовлении салат с копченой курицей, корейской морковью и хрустящим салатом айсберг. Идеальный вариант для праздничного стола, который гарантированно исчезает одним из первых.

Ингредиенты: копченый куриный окорочок (1 шт.), морковь по-корейски (180 г), салат айсберг или пекинская капуста (150 г), яйца (4 шт.), твердый сыр (150 г), зеленый лук, маслины без косточек, майонез.

Приготовление: яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на той же терке. Копченый окорочок отделите от кожи и костей, мясо нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Салат айсберг или капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубите. На большое плоское блюдо или в салатник выложите слоями: половину нарезанного салата, половину копченой курицы, слой майонеза, всю корейскую морковь, оставшуюся курицу, слой майонеза, натертые яйца, слой майонеза, оставшийся салат и завершите слоем тертого сыра. Украсьте салат сеточкой из майонеза, маслинами и зеленым луком. Дайте немного пропитаться в холодильнике перед подачей.

Ранее мы делились салатом из, казалось бы, несочетаемых ингредиентов. Он придуман, когда все салаты надоели, и улетел быстрее, чем оливье.

Проверено редакцией
Читайте также
Рулет для праздника и ужина: готовлю так, и курятина получается сочной и очень ароматной
Общество
Рулет для праздника и ужина: готовлю так, и курятина получается сочной и очень ароматной
Праздничная курочка: готовим шашлык на шпажках в духовке — все хитрости для вау-эффекта
Общество
Праздничная курочка: готовим шашлык на шпажках в духовке — все хитрости для вау-эффекта
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Общество
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Когда надоело все майонезное и тяжелое: грузинский салат «Тбилиси» — яркий акцент праздничного стола
Общество
Когда надоело все майонезное и тяжелое: грузинский салат «Тбилиси» — яркий акцент праздничного стола
Это сочетание идеально для закуски: канапе с мармеладом, сыром и лимоном — изумительный вкус
Общество
Это сочетание идеально для закуски: канапе с мармеладом, сыром и лимоном — изумительный вкус
курица
салаты
закуски
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.