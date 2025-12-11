Салат «Улетный цыпленок» готовлю на все праздники: вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем

Салат «Улетный цыпленок» готовлю на все праздники: вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем

Салат «Улетный цыпленок» готовлю на все праздники: вкусный, как знаменитые братья, — нравится абсолютно всем. Сочный, яркий и очень быстрый в приготовлении салат с копченой курицей, корейской морковью и хрустящим салатом айсберг. Идеальный вариант для праздничного стола, который гарантированно исчезает одним из первых.

Ингредиенты: копченый куриный окорочок (1 шт.), морковь по-корейски (180 г), салат айсберг или пекинская капуста (150 г), яйца (4 шт.), твердый сыр (150 г), зеленый лук, маслины без косточек, майонез.

Приготовление: яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на той же терке. Копченый окорочок отделите от кожи и костей, мясо нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Салат айсберг или капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубите. На большое плоское блюдо или в салатник выложите слоями: половину нарезанного салата, половину копченой курицы, слой майонеза, всю корейскую морковь, оставшуюся курицу, слой майонеза, натертые яйца, слой майонеза, оставшийся салат и завершите слоем тертого сыра. Украсьте салат сеточкой из майонеза, маслинами и зеленым луком. Дайте немного пропитаться в холодильнике перед подачей.

Ранее мы делились салатом из, казалось бы, несочетаемых ингредиентов. Он придуман, когда все салаты надоели, и улетел быстрее, чем оливье.