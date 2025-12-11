Это сочетание идеально для закуски: канапе с мармеладом, сыром и лимоном — изумительный вкус

Попробуйте приготовить необычные и дерзкие канапе с мармеладом, сыром и лимоном, которые станут самым обсуждаемым угощением на вашей вечеринке. Это сочетание идеально для закуски — изумительный вкус.

Вам понадобится: твердый сыр, соленые оливки без косточек, лимон, твердый фруктовый мармелад (желательно яркого цвета) и шпажки. Сыр и мармелад нарежьте кубиками примерно одинакового размера. Лимон тщательно вымойте и нарежьте тонкими ломтиками, а затем каждый ломтик разрежьте на четвертинки. Теперь самое интересное — сборка. На шпажку в произвольном, но красивом порядке нанижите: оливку, кусочек лимона, кубик мармелада и завершите кубиком сыра. Установите готовые канапе на блюдо, выстланное листьями салата.

Вкус этой закуски — настоящий взрыв контрастов: соленость сыра и оливки, яркая кислинка лимона и сладость мармелада создают неожиданную и очень цепляющую гармонию.

