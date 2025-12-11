Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:28

Если душа требует чего-то новенького, приготовьте эту закуску: брускетты с селедкой и яблоками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если душа требует чего-то новенького, приготовьте эту закуску — брускетты с селедкой и яблоками. Их вкус — потрясающий баланс: хрустящий багет с нежной намазкой, сочное яблоко и ароматная селедка создают яркий букет.

Вам понадобится: французский багет, филе слабосоленой селедки, кисло-сладкое яблоко, 2 вареных яйца, 3 ст. л. майонеза, пучок зеленого лука. Багет нарежьте на ломтики и слегка подрумяньте в тостере или на сухой сковороде. Для намазки мелко порубите яйца и зеленый лук, смешайте их с майонезом. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Селедку нарежьте аккуратными кусочками. На остывшие ломтики багета нанесите яично-луковую намазку, сверху выложите несколько кусочков яблока, а затем завершите композицию кусочком селедки. Украсьте веточкой укропа.

Это блюдо доказывает, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный фурор!

Ранее стало известно, как приготовить закусочные конфеты из свеклы и селедки: эффектно впишутся в новогодний стол, а вкус — просто бомба.

Проверено редакцией
